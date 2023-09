DNA - [SPOILER] - Coup de foudre à Sète !

Il y a à peine quelques jours, on retrouvait Soïzic au chevet de François à l'hôpital, lui murmurant de jolis mots. Au cours d’une séance de méditation, elle et Vince, le professeur, tombent sous le charme. La gynécologue est bouche bée par le charisme du coach. On a hâte de voir si l’un des deux tourtereaux osera faire le premier pas. La suite à la prochaine séance de yoga… Spoiler de l'épisode 1514 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.