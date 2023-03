DNA - [SPOILER] - Coup de foudre à Sète !!

Au Spoon, Bart tente d'aborder le sujet du nude avec Adèle, sans succès. Elle fait la rencontre de Jordan et Judith. En voyant Jordan, Adèle tombe totalement amoureuse de son visage. Bart se sent mal et ne sait pas où se mettre. Spoiler de l'épisode 1398 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.