DNA - [SPOILER] - Damien demande Audrey en mariage

Damien y pense depuis maintenant un moment et ne trouve jamais le bon moment pour se lancer. Mais là, ça y est ! Il prend son courage et à deux mains et décide de demander Audrey en mariage lors d'une promenade sur le marché de Noël de Sète. Découvrez la réaction d'Audrey tout de suite... Spoiler de l'épisode 1320. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.