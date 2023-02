DNA - [SPOILER] - Découvrez la nouvelle target de Martin !

Au commissariat de Sète, Martin ne lâche plus son application de rencontres. Et, il semblerait qu'un profil retienne toute l'attention du commandant Constant ! Nordine en profite pour lâcher un like et mettre Martin dans l'embarras. A votre avis, qui est cette personne ? Spoiler de l'épisode 1362 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.