DNA - [SPOILER] - Découvrez la nouvelle victime de Vanessa

Louise, Victoire, Georges... et maintenant Mona ! Vanessa Lehman compte bien allonger la liste de ses victimes... Et qui de mieux que Mona pour atteindre Georges ! Quelles sont ses intentions envers la mère de son ex ? Compte-t-elle faire usage de son arme ? Spoiler de l'épisode 1511 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.