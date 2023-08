DNA - [SPOILER] - Découvrez le crush de Luna !

On l'avait capté depuis longtemps !!! Les regards, ça trompe pas... Entre Luna et Dorian on sent comme une tension. Même Amel l'a constaté. Mais, pour Luna, Dorian n'est qu'un ami. Enfin, pour l'instant... Spoiler de l'épisode 1491 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.