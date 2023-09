DNA - [SPOILER] - Découvrez le plan de Vanessa !

Vanessa a de nouveau frappé Sète... Elle a enlevé Soïzic, l'ex de François. Le professeur de français du lycée Agnès Varda, retrouve Georges. Vanessa est claire, elle libérera Soïzic a une seule condition : Georges doit être à 19h au port ! La tueuse prévoit pour eux, une fuite vers la Turquie. S'il ne s'y présente pas, elle exécutera sa victime… Et on sait tous qu'elle en est capable… Entre prévenir ses collègues et se rendre au rendez-vous, que choisira Georges Caron ? Spoiler de l'épisode 1516 de Demain nous appartient.