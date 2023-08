DNA - [SPOILER] - Deux sétois séquestrés !

Au bureau, Soraya est sous pression avant son audition. Pour alimenter encore plus ce stress, la poignée se casse et lui reste dans les mains ! Soraya et Gabriel se retrouvent séquestrés. Ensemble. De quoi ravir Gabriel... Spoiler de l'épisode 1489 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.