DNA - [SPOILER] - Elle est de retour !

Elle était partie en Angleterre pour la fin de sa formation. Elle est de retour alors que Chloé et Alex ne l'attendaient qu'en fin de semaine. Judith is back et prête à travailler avec son papa. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.