DNA - [SPOILER] - Emma a disparu !

Camille n’a plus aucune nouvelle d’Emma. Elle a disparu après son cours de math et ne s'est pas présentée à son cours d’anglais. Camille est très inquiète et décide d’alerter Alma... Spoiler de l'épisode 1270 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.