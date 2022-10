DNA - [SPOILER] - Emma surprend Adam et Camille en train de...

Camille craque totalement pour Adam (comme la majorité des filles...). Et, tous les moyens sont bons pour se rapprocher de lui... même de mentir... Mais, Emma n’est pas si dupe. Elle se sent trahie par son amie. Entre Dorian et Emma, Camille joue à un jeu dangereux... Spoiler de l'épisode 1301 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.