DNA - [SPOILER] - Gabriel ouvre son cœur à Soraya

Vous êtes prévenus. Vous allez adorer la première partie de la vidéo et beaucoup la dernière. Gabriel est trop craquant quand il se livre à cœur ouvert. Sincère, émouvant. Et nous on connait les sentiments de Soraya. Elle s'est confiée à Victoire il y a quelques jours... Mais patatras ! Spoiler de l'épisode 1503 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.