DNA - [SPOILER] - Georges découvre la vérité sur Vanessa !

Georges soupçonne de plus en plus Vanessa d’être la tueuse. Bart l’aide en lui ouvrant la porte de la réserve du Spoon. En fouillant, il découvre un carnet rempli d’informations plus compromettantes les unes que les autres et qui lui révèlent toute la vérité... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.