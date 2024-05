DNA - [SPOILER] - Georges découvre le secret de Mona !

Georges profite d'un moment avec son fils, en plein air. Il sent que Mona lui cache quelque chose et se confie à Lucien. Soudain, au loin, il aperçoit sa mère avec... Mélody et découvre ! Spoiler de l'épisode 1687 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.