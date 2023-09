DNA - [SPOILER] - Georges vrille complètement

Alors que Vanessa sévit toujours à Sète, Georges est perdu entre son devoir de père et de policier… Il est sur le point d'être présenté à un juge puis probablement en détention provisoire. C'est menotté qu'il est dirigé vers la sortie du commissariat de Sète, au bras de Sara. N'acceptant pas son sort, il s'empare de l'arme de la policière et lui ordonne de le laisser partir… Il va jusqu'à tirer un coup de feu dans le commissariat et mettre les policiers à genoux… Sara est sous le choc ! Georges ignore que la scène est filmée... Spoiler de l'épisode 1519 de Demain nous appartient.