DNA - [SPOILER] - Gros rapprochement entre Judith et Jordan !

Une grosse soirée déguisée est organisée à la Paillote, l’occasion pour Judith et Jordan de se rapprocher. Et même si Judith a du mal à passer à autre chose après la mort de Noa, elle semble être de plus en plus complice avec Jordan... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.