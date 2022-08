DNA - [SPOILER] - Elle est de retour à Sète !

Pour le plus grand bonheur de Benjamin, Alma rentre plus tôt que prévu à Sète. Elle se fait passer pour une patiente et lui fait la surprise de l’attendre dans une salle de consultation. Des retrouvailles très hot ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.