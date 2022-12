DNA - [SPOILER] - Il s'est réveillé... !

Alors que tout le monde se retrouve au sol, William, lui, est victime d'une terrible chute lors de la soirée caritative. Aurore et Manon sont au plus mal. Va-t-il se réveiller ? Si oui, dans quel état... ? On vous laisse découvrir ! Spoiler de l'épisode 1323 de Demain nous appartient.