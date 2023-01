DNA - [SPOILER] - Jack découvre le visage de Rayane !

Jack et Rayane passent de plus en plus de temps ensemble. Rayane lui a même fait une délicate attention... De son côté, Jack a une demande un peu particulière pour Rayane... Il aimerait lui toucher le visage pour découvrir à quoi il ressemble ! Spoiler de l'épisode 1355 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.