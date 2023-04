DNA - [SPOILER] - Jordan prêt à se marier ??

Plus rien ne va entre Damien et Audrey depuis la demande en mariage. Ils sont en désaccord sur tout... En tout cas, cette nouvelle union fait réfléchir Jordan sur le sujet. Lui, il ne veut pas se marier. Enfin, il ne sait plus trop... Spoiler de l'épisode 1410 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.