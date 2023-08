DNA - [SPOILER] - Judith fait une surprenante annonce à ses parents

Judith a envie de s'émanciper. Depuis la fin des ses études, elle n'a pas bougé. Elle est restée au mas. Elle a envie de découvrir le monde. Une idée séduisante pour Chloé et Alex tant que le voyage est organisé et défini dans le temps. Mais voilà, Judith en a décidé autrement. Billet retour ouvert. Judith va partir mais ne sait pas quand elle va revenir. C'est un choc pour Chloé et Alex. Spoiler de l'épisode 1502 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.