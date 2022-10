DNA - [SPOILER] - Karim veut-il vraiment adopter ? Réponse !

Anna et Karim souhaitent passer à une nouvelle étape dans leur couple. Ils ont lancé une procédure d’adoption. Mais, Anna a le sentiment que Karim regrette son choix... En plus, elle n'a pas de nouvelle de leur dossier, elle perd patience et espoir. Va-t-elle abandonner ? Spoiler de l'épisode 1309 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.