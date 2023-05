DNA - [SPOILER] - La boulette de Roxane !

Adèle a offert son cadeau à Sara et Roxane : un portrait de famille. Sara a kiffé le cadeau. Quant à Roxane, c'est carrément un échec... Elle ne veut surtout pas le voir sur son mur ! Mais, Adèle et Bart sont sur le point de débarquer... Allez, on fait un petit effort. Mais, Roxane fait une sacrée boulette !!! Spoiler de l'épisode 1424 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.