DNA - [SPOILER] - La déclaration de Noa à Judith !

Depuis l’arrivée de Jordan au Mas, Noa est mort de jalousie. Il prend son courage à deux mains et décide d’avouer ses sentiments les plus profonds à Judith ! Il est encore fou amoureux d’elle et n’arrive pas à passer à autre chose... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.