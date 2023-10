DNA - [SPOILER] - La fin de Jack et Rayane ? Réponse !

Rayane et Jack sont toujours dans l'attente de la réponse de Karim… Rayane pourra-t-il rester à Sète et loger chez son oncle ? On n'est pas surpris de la réaction de Jack… Ils s'organisent une petite nuit pour camper dans un petit village non loin… Spoiler de l'épisode 1547 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.