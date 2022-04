DNA - [SPOILER] - La police n'a aucune trace de Chloé !

Alex et Raphaëlle sont morts d'inquiétude pour Chloé depuis sa disparition. La police ne leur donne pas plus d'information. Sébastien reste très confiant sur la situation et les rassure en leur garantissant que la police est sur le coup.