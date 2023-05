DNA - [SPOILER] - La police sur les traces du meurtrier !

A Sète, Georges et Karim sont à la recherche de l'assassin. Tous les deux trouvent de plus en plus d'indices sur cette affaire... Ils sont sur la bonne piste ! Spoiler de l'épisode 1428 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.