DNA - [SPOILER] - Le commissariat face à sa plus grande affaire...

Roxane se joue de sa chérie et en profite pour se moquer de Rachel... Elle apprécie moyennement son rapprochement avec Nordine et trouve toutes les excuses pour rallier Sara à sa cause. Spoiler de l'épisode 1708 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.