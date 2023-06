DNA - [SPOILER] - Le geste déplacé de Victor

Victor convie Romy à un rendez-vous """professionnel""" (non, non, on abuse pas des guillemets...). Romy se retrouve prise au piège. Victor a carrément organisé un pic-nic romantique ! Alors, va-t-il se prendre un rateau ? Spoiler de l'épisode 1459 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.