DNA - [SPOILER] - Le pétage de câble de Samuel !

Victoire est toujours en danger entre les griffes de Vanessa et la police n’arrive pas à retrouver leurs traces. Samuel est mort d’inquiétude pour Victoire et perd pied. Il s’en prend à Georges et lui attribue toute la responsabilité de la situation. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.