DNA - [SPOILER] - Le témoignage qui peut tout changer !

Au commissariat, c'est la course contre la montre. Nordine et Karim se rendent au théâtre pour obtenir la moindre information possible. S'ils ne veulent pas d'autres victimes, ils vont devoir mettre les bouchées doubles. La situation urge à Sète. Spoiler de l'épisode 1370 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.