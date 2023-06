DNA - [SPOILER] - Les excuses de Judith à Jordan !

Nos tourtereaux Jordan et Judith sont en froid... Jordan est tombé sur des échanges de SMS entre Judith et Vice. Evidemment, il a piqué sa crise de jalousie. Judith décide faire un pas vers lui et lui présente même ses excuses ! Ca repart de plus belle entre eux... Spoiler de l'épisode 1448 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.