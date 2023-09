DNA - [SPOILER] - L’étrange découverte de Nordine !

Au commissariat, Nordine découvre un colis suspect laissé par Manon à Roxane… On dirait que la jeune policière a laissé un petit souvenir… en dentelle… rose… Un acte manqué ? On espère que Nordine a compris le message codé et qu’il saisira sa chance ! Spoiler de l'épisode 1517 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.