DNA - [SPOILER] - Louise veut annuler le mariage !

A cause des meurtres de Violette Lenoir et Gaëlle Richet, Louise et Bart hésitent à reporter le mariage. Au vu des circonstances, ce n’est pas vraiment le bon moment pour organiser un tel événement. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.