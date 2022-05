DNA - [SPOILER] - Mais qu'est-il arrivé à Georges ?!

Georges a découvert le secret de Vanessa et l’a confrontée pour qu’elle se dénonce. La situation a mal tourné, elle s’en est prise à lui et l’a gravement blessé. Heureusement, plus de peur que de mal... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.