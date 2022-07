DNA - [SPOILER] - Manon et Nordine : le bisou

On l'attendait tous et ce moment est enfin arrivé ! Manon et Nordine s'embrassent pour la première fois, dans un cadre plus romantique que jamais. Mais alors, est-ce un bisou volé ou une officialisation ? Réponse...