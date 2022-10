DNA - [SPOILER] - Marianne avoue sa liaison !

Raphaëlle et Chloé sont sûres d’elles : Marianne et Sébastien ont une liaison. A Sète, à l’hôpital Saint-Clair, Chloé souhaite aborder le sujet avec sa mère... Elle a besoin d’une explication. Marianne félicite Chloé pour sa clairvoyance. Elle lui avoue tout... Entre elle et Sébastien, c’est fort... très, très fort ! Spoiler de l'épisode 1291 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.