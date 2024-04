DNA - [SPOILER] - Maud déclare sa flamme à Diego !

ENFIN ! On n'y croyait plus. Poussée par Rayane et Jack, Maud confie la vérité sur ses sentiments à... Diego. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne fait pas semblant. Spoiler de l'épisode 1659 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.