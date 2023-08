DNA - [SPOILER] - Nordine et Manon découvrent l'impensable

Alors que Nordine et Manon entrent par effraction dans le domaine de Brunet, ils découvrent des bidons vides et sans étiquettes. Manon a tout juste de temps de faire des prélèvements avant que Brunet ne débarque et les mettent dehors. On attend avec impatience le résultat. Spoiler de l'épisode 1499 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.