DNA - [SPOILER] - Nouveau couple au lycée ?

Lilou a un scoop ! Mélody et Etienne Curtis seraient en couple... Mais quand est-il de Georges ? La lycéenne se confie à Jack et Rayane. Tiens quand on parle du loup... Spoiler de l'épisode 1648 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.