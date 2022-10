DNA - [SPOILER] - Nouveau départ pour Georges et Victoire ?

Grosse panne d’électricité chez Victoire et Lisa. Georges se propose de les aider. Mais, il n’est pas plus doué qu'elles... Amel, Lisa, Victoire et Georges organisent un petit dîner à la bougie. Visiblement, il y en a deux qui tiennent la chandelle... Spoiler de l'épisode 1304 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.