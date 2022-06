DNA - [SPOILER] - Octogone au Mas !

Judith, Jordan et Noa s’activent au Mas pour le remettre sur pied. C’est encore très tendu entre Jordan et Noa. Ils s’accusent l’un et l’autre d’être responsable de tout ça. Ils en viennent même aux mains ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.