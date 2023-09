DNA - [SPOILER] - Que cache Bruno ?

Bruno est préoccupé… Au Spoon, son fils le sent bien, il y a un problème… Nathan trouve son père étrange et sait qu’il cache quelque chose… Bruno rechute dans ses problèmes d’alcool, et n’en finit pas de boire… À tel point, que c’est Mona, la cuisinière, qui lui demande de quitter les lieux ! Que cache Bruno ? Spoiler de l'épisode 1527 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.