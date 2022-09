DNA - [SPOILER] - Qui est la compagne de Sébastien ? Réponse !

Chloé a fait fausse route. Elle pensait que Marianne et Sébastien entretenaient une relation... Mais, pas du tout ! S’il a décidé de faire un relooking, c’est non pas pour plaire à Marianne mais, pour séduire une autre femme. Une femme plus jeune que lui... Qui est-ce ? Avez-vous une idée ? Spoiler de l'épisode 1288 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.