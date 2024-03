DNA - [SPOILER] - Raphaelle surprend Martin avec...

Nordine a réuni ses deux parents le temps d'un déjeuner ! Lorsque le jeune homme quitte le Spoon, et laisse Martin et Myriam en tête à tête, Raphaëlle entre dans le restaurant. Elle assite à un moment de tendresse entre les deux ex... Le choc ! Spoiler de l'épisode 1640 de Demain nous Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.