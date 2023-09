DNA - [SPOILER] - Rien ne va plus entre Charlie et François !

En savoir plus sur Emmanuel Moire

La relation de Charlie et François est de plus en plus chaotique… La jeune femme est persuadée que le professeur de français tient encore beaucoup (trop) à son ex ! Charlie est convaincue que Soïzic est l’auteure de l’assassinat de Vince, retrouvé mort dans le coffre de la voiture de cette dernière… François supporte de moins en moins ces insinuations et continue de défendre son ex ! Spoiler de l’épisode 1521 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.