DNA - [SPOILER] - Rien ne va plus entre Jack et Rayane !

Comme dans toutes les relations, Jack et Rayane connaissent des hauts et des bas. Jordan joue au Docteur Love avec son frère... Et figurez-vous qu'il n'est pas de si mauvais conseil... Spoiler de l'épisode 1466 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.