DNA - [SPOILER] - Romain face à ses beaux-parents !

Romain confronte Aurore et William pour leur annoncer son départ en Espagne avec Sofia. Il veut arranger les choses entre Sofia et ses parents et leur demande d’accepter leur relation... Vont-ils l’écouter ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.