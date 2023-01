DNA - [SPOILER] - Roxane prête à se dénoncer !

Roxane avoue toute la vérité à Sara sur son ex petite-amie, Mélissa. Roxane se sent impuissante face à la situation et est prête à révéler son identité à la police... Mais, Sara essaie de la raisonner. Roxane n’a qu’une seule solution : fuir. Spoiler de l'épisode 1343 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.