DNA - [SPOILER] - Samuel nu face à...

Improbable ! Victoire, Alma, Benjamin et Samuel improvisent un “action ou vérité” plutôt dangereux... Ils révèlent leur plus grand secret, mais Samuel, lui, préfère les “actions” et se retrouve complétement nu à la fin du jeu ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.